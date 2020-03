Coronavirus: “Vanno inasprite le misure restrittive, stop alle passeggiate all’aria aperta”

“E’ necessario inasprire le misure restrittive previste dal decreto della scorsa settimana: quindi bisogna andare alla chiusura dei centri commerciali la domenica e soprattutto stop alle passeggiate nei parchi cittadini“: lo ha chiesto il presidente del Veneto, Luca Zaia, al governo: “Bisogna ‘stare a casa’, e le passeggiate in solitaria all’aria aperta non si possono trasformare in passeggiate di massa come è successo ieri in molti parchi e piste ciclabili del Veneto“.

“Non voglio neppure pensare a cosa possa accadere con la cosiddetta ‘immunità di gregge’. Gli inglesi organizzano le maratone ed è sbagliato. Se qualcuno pensa che questi siano dei bei segnali alla fine faremo la conta dei decessi e degli strascichi lasciati“, ha affermato il governatore del Veneto riferendosi alla strategia del premier inglese, Boris Johnson, per contrastare l’epidemia di Coronavirus.