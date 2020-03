Coronavirus nel Mondo: in Cina decine di nuovi casi tutti importati dall’estero, impennata di contagi negli USA

I casi confermati di Coronavirus nel Mondo sono arrivati a sfiorare quota mezzo milione in pochi giorni, secondo l’ultimo conteggio della Johns Hopkins University, con l’Italia che si appresta a superare la Cina nel numero di contagiati dichiarato. Il totale dei casi confermati è 471.783, con l’Italia a quota 74.386 dietro la Cina (81.727) e subito prima degli USA, terzo Paese più contagiato con 69.171 casi. A livello globale i decessi hanno superato i 21mila (21.306).

La Cina ha registrato 67 nuovi casi di contagio di Coronavirus nelle ultime 24 ore, tutti importati dall’estero: lo hanno annunciato le autorità sanitarie di Pechino, sottolineando che per il 2° giorno consecutivo non si sono verificate infezioni sul territorio nazionale.

Altri 104 casi di Coronavirus sono stati accertati in Corea del Sud portando il totale dei contagi a 9.241: sono i dati divulgati dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di Seul.

Le vittime di Coronavirus negli Stati Uniti hanno superato quota mille, 1.031 per l’esattezza: lo riporta la Johns Hopkins University nel suo conteggio.

Si è registrata un’impennata di casi positivi di Coronavirus nello Stato di New York: oltre 30mila, la metà di quelli di tutti gli Stati Uniti. I morti sono 285, di cui 192 nella Grande Mela.

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato all’unanimità lo “storico” piano da 2.000 miliardi di dollari per sostenere la più grande economia del mondo, asfissiata dalla pandemia. Il testo passerà ora alla Camera.

Le misure includono l’invio di aiuti diretti agli americani, fino a 1.200 dollari per adulto e 500 per bambino, per le famiglie che guadagnano meno di 150.000 dollari l’anno. A grande richiesta da parte dei democratici, anche le indennità di disoccupazione sono state notevolmente aumentate e i lavoratori autonomi potranno beneficiarne. Il testo comprende circa 500 miliardi di prestiti e aiuti a imprese e settori chiave, compresi quasi 30 miliardi di aiuti al settore aereo (passeggeri e merci). Il piano include anche 100 miliardi per gli ospedali, sopraffatti dall’epidemia.