Coronavirus nel Mondo: in Cina casi ai minimi ma ci sono altri 7 “contagi di ritorno” dall’Italia, quasi 5mila infezioni in Corea del Sud

La Cina ha rilevato altri 125 nuovi casi di Coronavirus – facendo registrare il livello più basso delle ultime 6 settimane – e 31 morti, tutti concentrati nella provincia epicentro dell’epidemia, l’Hubei.

La Commissione sanitaria nazionale ha confermato che il totale dei decessi è dunque salito a 2.943 e infezioni complessive a quota 80.151.

I casi di contagio hanno seguito un trend al ribasso negli ultimi giorni, malgrado gli 11 casi segnalati oggi fuori dall’Hubei rappresentino il livello più alto degli ultimi 5 giorni.

La Cina ha registrato altri 7 casi di “contagio di ritorno” dall’Italia, aumentando i timori di ricontaminazione del Paese da cui è partita l’epidemia. Sono cittadini cinesi tornati dall’Italia la scorsa settimana che, secondo il network statale Cgtn, lavoravano nello stesso ristorante di Bergamo e avevano stretti contatti con la prima donna rientrata il 28 febbraio e risultata positiva.

Secondo China Daily, altri 4 contagiati sono rientrati in Cina negli ultimi giorni, arrivando da Iran e Regno Unito.

La Corea del Sud ha riportato 600 nuovi casi di Coronavirus, portando il totale delle infezioni a 4.812, con un allarmante incremento a Daegu. Secondo i dati aggiornati del Korea Centers for Disease Control and Prevention, ci sono anche 3 nuove vittime, per un totale di 28 decessi. Il nuovo balzo del numero di contagi segue i 1.062 registrati domenica e gli 813 di sabato.

Altre quattro persone sono morte per il Coronavirus nello Stato di Washington, nell’Ovest degli Stati Uniti: lo riferisce la BBC. In totale sono 6 i morti per il Covid-19 nello Stato di Washington, dove nello scorso fine settimana è stato proclamato lo stato di emergenza. Cinque decessi sono avvenuti nell’area di Seattle. I contagiati nella regione sono al momento 18.

E’ stato registrato un nuovo caso di Coronavirus in Australia: lo hanno reso noto le autorità sanitarie del Queensland. Si tratta di un giovane di 20 anni in condizioni stabili: aveva viaggiato negli Emirati Arabi, a Dubai, per 14 giorni, prima di sbarcare in Australia. Attualmente si registrano 10 contagiati nel Queensland, compresi 3 che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess.