Coronavirus nel Mondo: in Cina si torna pian piano alla vita normale, gli USA diventano il 3° Paese per numero di contagiati

In aumento rapido i casi di Coronavirus nel Mondo, mentre in Cina l’emergenza è quasi completamente rientrata.

La Cina riporta infatti 46 nuovi casi di Coronavirus, tra cui uno solo di contagio sul suolo nazionale dopo tre giorni consecutivi senza casi interni. Il contagio locale è stato registrato nella provincia meridionale del Guangdong ed è stato collegato a un caso importato dall’estero, secondo le autorità sanitarie cinesi.

Nella provincia di Hubei e nella sua capitale Wuhan, punti di partenza dell’epidemia, il ritorno alla normale vita quotidiana sta avvenendo gradualmente. Non si solo rilevati nuovi casi ieri in questa regione.

Incremento repentino dei casi di contagi di Coronavirus in Giappone.

Il Ministro della Salute ha comunicato 40 nuovi casi, che portano il totale delle infezioni a 1.055. L’elenco comprende 14 persone tra quelle che sono state rimpatriate con i voli charter speciali dalla città cinese di Wuhan e 5 nuovi casi di cittadini giapponesi che sono rientrati da paesi europei, inclusa l’Italia: si tratta di tre giovani tornati dalla Spagna, una 40enne dalla Francia e un 20enne che era stato in Italia.

Il governo metropolitano di Tokyo ha confermato la morte di una donna di 80 anni contagiata dal Coronavirus. A oggi il bilancio delle vittime in Giappone si assesta a 44, di cui 36 contagiati all’interno del Paese e otto a bordo della Diamond Princess. Sono in gravi condizioni di salute 61 persone, inclusi 12 passeggeri che si trovavano sulla nave.

La Thailandia ha riportato 188 nuovi contagi, l’incremento maggiore su base giornaliera. Il bollettino aggiornato registra un totale di 599 casi.

La maggior parte dei casi arriva da un cluster importante, l’arena di boxe Lumpinee a Bangkok.

Finora la Thailandia ha registrato un solo decesso legato al Covid-19.

Con oltre 25mila casi positivi di Coronavirus (25.493) gli Stati Uniti superano la Spagna e diventano il terzo Paese per numero di contagiati, dopo Cina e Italia.

Nel giro di 24 ore sono stati registrati circa 8.000 nuovi casi. Il numero di vittime è 307.

In Colombia è stato confermato il primo decesso provocato dal Coronavirus nel Paese: si tratta di un tassista 58enne residente a Cartagena che negli ultimi giorni aveva trasportato due stranieri a bordo del suo taxi. L’uomo è deceduto il 16 marzo, ma le cause del decesso sono state accertate solo ora, ha precisato il Ministro della Sanità.

Il numero di casi di contagio in Colombia è salito a quota 210.