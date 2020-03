Coronavirus, il contagio si espande nel mondo: aumentano i casi in Marocco e Sudafrica, Israele chiude tutto: “Siamo in guerra”

Il coronavirus continua la sua diffusione nel mondo e aumenta il numero dei contagiati da una zona all’altra del pianeta. Ecco le ultime notizie dal mondo.

Le autorita’ slovene hanno confermato 181 casi di Coronavirus nel paese balcanico: un aumento di 40 persone rispetto a ieri. Lo si apprende da un messaggio pubblicato sul profilo Twitter del governo di Lubiana. “La distribuzione dei contagi e’ la seguente: 75 casi a Lubiana; 39 a Novo Mesto; 27 a Celje e 13 a Maribor”, si legge nel messaggio.

Le autorità sanitarie della Repubblica Ceca hanno comunicato un aumento di 39 contagi da Coronavirus rispetto a questa mattina: il totale ha raggiunto i 189 casi confermati.

Il numero di casi di Coronavirus in Israele ha raggiunto quota 193, mentre il governo e’ riunito per decidere quanto severe saranno le misure da adottare per contrastare la diffusione del Covid-19. Sono quasi 40 mila le persone in quarantena. Da domani stop in Israele a tutte le attivita’ ricreative, resteranno aperti solo i servizi essenziali, tra cui supermercati farmacie, banche e benzinai. Lo ha annunciato il premier, Benjamin Netanyahu, illustrando le dure misure decise da governo per contrastare la diffusione del Coronavirus nel Paese. “Siamo in guerra, il nostro nemico e’ il virus”, ha spiegato il capo del Likud, esortando gli israeliani ad adottare “una nuova routine quotidiana”, mantenendo una distanza di due metri.

In Cisgiordania, dove sono 38 finora i casi di Covid-19 registrati, l’Autorita’ palestinese ha sospeso le preghiere nelle moschee e nelle chiese, mentre le autorita’ religiose hanno deciso di mantenere aperta la moschea di Al-Aqsa di Gerusalemme, il terzo luogo sacro dell’Islam, assicurando che il complesso viene “sterilizzato continuamente”.

Sono saliti oggi a 97 i casi di positivita’ al Coronavirus accertati in tutta l’India, mentre nessuna nuova vittima si e’ aggiunta alle due di ieri, secondo gli ultimi dati forniti delle autorita’, che aggiungono che in tutto il paese ci sono oltre 4000 persone sotto sorveglianza. Come gia’ accaduto col campionato di cricket, la Federazione nazionale di Badminton, sport molto praticato e seguito in tutto il subcontinente, ha deciso oggi di sospendere il campionato fino a data da destinarsi. L’amministrazione della capitale ha seguito oggi le scelte gia’ messe in atto in Kerala e Karnataka e, dopo avere dichiarato il Coronavirus un’epidemia, ha imposto la chiusura di tutti i cinema, teatri, e scuole fino al 31 di marzo. Il West Bengala e il Punjab chiudono le scuole di ogni ordine e grado da lunedi’ fino al 31 marzo. Analoga decisione nello stato di Goa, che ha incluso nella serrata anche gli impianti sportivi, le piscine, i pub, le terme, i casino e le crociere organizzate. Il gigante dell’IT Infosys ha evacuato tutti i suoi dipendenti dalla citta’ satellite di Bengalore, nota capitale dell’high tech indiana, dopo che uno degli impiegati e’ stato messo in quarantena. In Kerala sono stati fermati all’aeroprto di Cochin due turisti statunitensi che, dopo avere richiesto assistenza medica per i sintoni del corona, si erano rifiutati di stare in isolamento, ed erano fuggiti dall’ospedale.

Il numero ufficiale di contagi in Sudafrica è salito a 38 dai 24 di ieri: lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali. Altri venti Paesi africani sono stati colpiti dall’epidemia, con il maggior numero di casi in Egitto, con 93 contagi accertati.

Nove infezioni da Coronavirus portano a 17 il totale dei casi in Marocco. Mohamed El Youbi, direttore di Epidemiologia del Ministero della Salute presenta il bollettino, spiegando che l’impennata di casi non sposta il livello di allerta che rimane sempre il primo. “In totale, sono sei casi originati in Francia, 5 in Italia e 5 in Spagna. L’unico caso di marocchino e’ quello della moglie di un francese”. In 103 sono risultati negativi e 350 sono finiti in quarantena per aver frequentato persone infette. I casi di Coronavirus accertati sono principalmente ricoverati negli ospedali di Casablanca, Agadir, Marrakech e Fes. Tra i ricoverati c’e’ anche una bambina di nove mesi.