Coronavirus, oltre 785mila casi nel Mondo: nessun contagio a Wuhan e in Hubei, si aggrava velocemente il bilancio negli USA

Sono più di 785mila i casi di contagio da Coronavirus nel Mondo, con un totale di oltre 37.810 morti: lo riferisce la Johns Hopkins University nell’ultimo aggiornamento sulla pandemia. In particolare, le persone contagiate sono 785.979, e le persone guarite sono 165.889.

I Paesi più colpiti sono Stati Uniti, Italia, Spagna, Cina, Germania, Francia, Iran, Regno Unito, Svizzera e Belgio.

In Cina è stato registrato un solo nuovo decesso per il nuovo coronavirus e 48 nuovi contagi, tutti importati. Wuhan, l’epicentro della pandemia, e la provincia dell’Hubei non hanno registrato nuovi casi interni, rendendo sempre più vicina la riapertura della città alla provincia ed, eventualmente, al Paese.

La Cina ha registrato in totale 81.518 contagi e 3.305 decessi.

Il governo giapponese sta valutando di decretare lo stato di emergenza a fronte dell’aumento dei casi di Coronavirus: l’emittente Nhk ha rivelato che la maggioranza dei membri della commissione di esperti istituita dall’esecutivo è a favore di una tale soluzione.

Ad oggi il numero delle infezioni di Coronavirus in Giappone si assesta a 1.953 con 56 morti.

Si sta aggravando velocemente il bilancio dei morti per il Coronavirus negli Stati Uniti: secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, i decessi sono oltre tremila (3.008), con 500 vittime in sole 24 ore. I casi accertati sono oltre 164.000.

Il numero di decessi nello Stato americano di New York ha raggiunto numeri “da capogiro” e il governatore Andrew Cuomo non ha nascosto i suoi timori: “Sta arrivando lo tsunami, prepariamoci“, ha dichiarato, preoccupato nel corso di una conferenza stampa. “Abbiamo perso oltre mille newyorkesi e raggiunto numeri da capogiro. L’unico punto adesso è fare qualunque cosa possibile per salvare vite umane“.

Lo Stato di New York è il più colpito negli Stati Uniti, con 67mila casi positivi e 1.342 decessi. Tra i newyorkesi contagiati, circa 9.500 sono ricoverati in ospedale e 2.000 in terapia intensiva.

A sette giorni dall’inizio del lockdown, in India si è registrato il più alto incremento giornaliero dei casi di coronavirus. Secondo i media locali, il Ministero della Salute ha registrato 227 nuovi contagi per un totale di oltre 1.200.