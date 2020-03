“Ho appreso con tristezza la notizia della scomparsa, a Bologna, della signora Marisa Fusco, mamma del mio predecessore al Ministero dell’Ambiente, Gian Luca Galletti. A lui, ai suoi fratelli e a tutta la sua famiglia voglio oggi rivolgere le mie più sentite condoglianze e il cordoglio per questa grande perdita“: lo afferma in una nota il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in riferimento alla scomparsa della madre dell’ex Ministro, positiva al Coronavirus.