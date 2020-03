Coronavirus: addio a Lucia Bosè, Miss Italia 1947 è rimasta vittima dell’epidemia di Covid-19

Si è spenta a 89 anni l’attrice Lucia Bosè, vincitrice a soli 16 anni del concorso di Miss Italia nel 1947, vittoria che le aprì le porte del cinema. Nel 1955 sposò il torero Luis Miguel Dominguin dal quale ebbe tre figli: Miguel Bosé, Lucia Dominguin e Paola Dominguin. Da quanto si apprende, l’attrice non era in buone condizioni di salute ed è morta a causa del coronavirus a Madrid. La donna da anni viveva nella città di Segovia, mentre le sue figlie Paola e Lucía si trovano a Valencia. Il primogenito, Miguel, vive in Messico con due dei suoi quattro figli.

Ha recitato in film diretti da registi del calibro di Luis Buñuel, Jean Coctaeu e Federico Fellini.Nel 1955 sposò il torero Luis Miguel Dominguín da cui ebbe i suoi tre figli. “Cari amici, vi informo che mia madre Lucía Bosé è appena morta. È già nel migliore dei posti“, scrive sui social il figlio Miguel Bosé.