Due medici sono morti a Como per contagio da nuovo coronavirus. Lo si apprende dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo). Sono Giuseppe Lanati, pneumologo, e Luigi Frusciante, medico di famiglia. Erano entrambi in pensione ma operativi. La lista dei decessi tra i medici e’ in continuo aggiornamento. Al momento, si apprende sempre dalla Fnomceo, i decessi accertati sono saliti a 13.