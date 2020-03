Coronavirus: i morti in Europa superano per la prima volta quelli in Asia, nel Mondo 200mila casi e 8mila decessi

I decessi per Coronavirus in Europa hanno superato per la prima volta quelli in Asia, secondo un conteggio di AFP.

In Europa si registrano infatti almeno 3.421 vittime, mentre in Asia, dove la Cina è stata il focolaio iniziale di quella che è diventata in seguito una pandemia globale, i morti sono 3.384.

stando agli ultimi dati diffusi dalla Johns Hopkins University, Il numero complessivo di casi di Coronavirus nel mondo ha superato quota 200.000. Il totale dei contagi confermati è infatti 201.530, mentre i decessi sono 8.007.

La Cina è il Paese ad oggi con il maggior numero di casi confermati, pari a 81.102, seguita dall’Italia con 31.506.

I casi europei non fanno che aumentare: ad esempio, sono 13.700 le persone contagiate dal Coronavirus in Spagna e 558 quelle decedute, secondo l’ultimo bilancio fornito dalle autorità. “Ci sono 13.716 casi di Covid-19 in Spagna, 2.538 piu’ di ieri“, ha annunciato il ministero della Salute spagnolo precisando che si tratta di un aumento del 18%. Cresce anche la percentuale delle vittime, piu’ 67% in un solo giorno.

In Francia il numero di contagi del nuovo Coronavirus è aumentato a 1.097 in 24 ore.

Il numero complessivo delle persone che hanno contratto il Covid-19 è 7.730 e le persone morte per l’infezione sono 175, con 27 decessi in un giorno: lo ha reso noto il direttore dell’Autorità nazionale per la salute, Jérome Salomon.

Il Belgio ha aggiornato il bilancio dell’epidemia di coronavirus con 243 nuovi contagi (133 nelle Fiandre, 41 a Bruxelles e 66 in Vallonia) e 4 decessi. Il totale sale cosi’ rispettivamente a 1.486 e 14 vittime. La piu’ giovane delle vittime aveva 59 anni, hanno precisato le autorita’ competenti durante la conferenza stampa quotidiana. Dall’inizio della crisi, nel Paese sono stati effettuati 18.360 test, principalmente su persone che presentano sintomi respiratori gravi. Sono in crescita i ricoveri: 496 in questo momento, 135 in piu’ nelle ultime 24 ore, 100 dei quali sono in terapia intensiva (+21) e 66 hanno bisogno di un’assistenza respiratoria.

Da oggi a mezzogiorno comincia in Belgio una nuova fase con misure piu’ restrittive annunciate ieri dal governo, che resteranno in vigore fino al 5 aprile: ai cittadini e’ richiesto di restare in casa il piu’ possibile, gli spostamenti sono consentiti solo per andare a lavoro, fare la spesa o altre attivita’ considerate essenziali come recarsi in banca o alla posta.

In Austria i casi di persone positive al Coronavirus sono saliti a 1.471 e 11.977 sono i tamponi effettuati: lo ha reso noto ministero della Salute di Vienna. Il Land austriaco dove si registrano più contagi e’ il Tirolo: le autorita’ hanno aggiornato il dato a 444. Proprio in Tirolo, considerato il ‘focolaio d’Austria’, ci sono diverse localita’ di montagna isolate.

In Alta Austria i casi di Covid-19 sono 285, 237 in Bassa Austria, 188 in Stiria, 180 a Vienna, 107 nel Vorarlberg, 80 a Salisburgo, 13 nel Burgenland e 29 in Carinzia.

In totale le persone decedute in Austria positive al Coronavirus sono tre, due a Vienna e una in Stiria.