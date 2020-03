Coronavirus, morto il direttore di Confindustria Piacenza Cesare Betti

Il direttore di Confindustria Piacenza, Cesare Betti, e’ deceduto all’ospedale dove era ricoverato dopo aver contratto il coronavirus. Betti, 71 anni, era diventato nel 1994 vicedirettore di Confindustria e direttore nel 2002 .”Conservero’ il ricordo di Cesare Betti come una persona che alla grande professionalita’ e competenza, in un ruolo impegnativo e di fondamentale importanza per il territorio, ha unito una profonda, sincera umanita’ e la capacita’ straordinaria di porsi sempre in empatia con i suoi interlocutori”. Cosi’ la sindaca di Piacenza, Patrizia Barbieri, ha commentato la scomparsa di Betti.