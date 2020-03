Coronavirus, morto un altro medico di Wuhan: in Corea del Sud più di 5000 contagi e 31 decessi

E’ morto un altro medico di Wuhan, uno dei dottori in “prima linea” nella battaglia contro l’epidemia di coronavirus in questa megalopoli della Cina. Mei Zhongming, 57 anni, ha contratto la Covid-19 mentre lavorava al Wuhan Central Hospital ed è morto oggi, si legge sul South China Morning Post. Non è chiaro quando si fosse ammalato.

Mei era un oftalmologo come il dottor Li Wenliang, il primo a lanciare l’allarme sul coronavirus, morto il 7 febbraio – a 34 anni – a causa della diffusione della Covid-19 nel gigante asiatico. Mei, che lavorava al fianco del dottor Li, è il terzo medico dell’ospedale a pagare con la vita la battaglia di Wuhan contro il coronavirus: due giorni fa – a causa del coronavirus – è morto infatti anche il 55enne Jiang Xueqing. I dati ufficiali parlano di 13 persone, tra medici e infermieri, morti in Cina a causa della Covid-19 e di più di 3.000 casi di contagio tra il personale sanitario.

Aumentano i contagi in Corea del Sud

Intanto aumentano i contagi in Corea del Sud, con più di 5.000 i casi di coronavirus confermati. Il Paese – ha detto il presidente Moon Jae-in – è “in guerra contro questa malattia contagiosa”. Le autorità sanitarie hanno confermato 800 nuovi casi nelle ultime ore per un totale di 5.186. In Corea del Sud la Covid-19 ha fatto 31 morti.

Il presidente cinese Xi evidenzia l’importanza della cooperazione internazionale nella ricerca scientifica

Mentre la Cina sta combattendo una dura guerra contro il focolaio del nuovo coronavirus (COVID-19), il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale nella ricerca scientifica guidata dalla visione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità. La sicurezza della salute pubblica è una sfida condivisa dall’umanità, e tutti i Paesi dovrebbero unirsi per affrontarla, ha affermato Xi durante una visita all’Accademia delle Scienze Mediche Militari e alla Scuola di Medicina dell’Universita’ Tsinghua a Pechino, invitando i Paesi a condividere i dati della ricerca e a elaborare insieme strategie di risposta. Dall’inizio dell’epidemia, la Cina ha collaborato attivamente e scambiato informazioni con l’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (OMS) e con altri Paesi.

Secondo una missione congiunta OMS-Cina sul COVID-19, le sequenze complete del genoma del nuovo virus sono state condivise con l’OMS e la comunità internazionale subito dopo l’identificazione dell’agente patogeno il 7 gennaio.

“L’epidemia è un diavolo. Non lasceremo che si nasconda”, ha dichiarato Xi durante l’incontro con il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a Pechino il 28 gennaio. Anche i ricercatori cinesi hanno condiviso attivamente i risultati dei loro ultimi studi e hanno partecipato alla cooperazione internazionale sulla diagnosi e sulle terapie efficaci.

I medici hanno stilato 22 raccomandazioni sul controllo di COVID-19 per i Paesi colpiti e non colpiti, per la comunita’ internazionale e per l’opinione pubblica. Il governo russo ha anche inviato esperti in Cina per lavorare con i loro omologhi cinesi sulla risposta all’epidemia. Oltre al livello governativo, anche gli accademici cinesi e la comunita’ imprenditoriale hanno partecipato attivamente alla cooperazione internazionale sulla ricerca scientifica COVID-19.

Un gruppo di lavoro guidato dal rinomato specialista respiratorio cinese Zhong Nanshan sta lavorando con scienziati stranieri per rintracciare la fonte del virus, le sue vie di trasmissione e la costruzione del modello animale per gli esperimenti, tra gli altri. Alla fine di febbraio, la Fondazione Jack Ma ha annunciato che fornira’ 15 milioni di yuan (circa 2,1 milioni di dollari) per sostenere la cooperazione internazionale nello sviluppo di farmaci antivirali o anticorpi per combattere l’epidemia.

“Per prevalere su una malattia che minaccia tutti, l’unita’ e la cooperazione sono l’arma piu’ potente”, ha scritto Xi in una risposta a una lettera di Bill Gates, co-presidente della Bill & Melinda Gates Foundation.