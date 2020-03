Coronavirus: Msc Opera salterà in accordo con governo maltese scalo a Malta**

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Msc Opera salterà, in accordo con il governo maltese, lo scalo a Malta. Lo precisa in una nota Msc Crociere. Come annunciato dall’ufficio del primo ministro di Malta, Msc Crociere “ha accettato di modificare l’itinerario di Msc Opera per andare incontro alle richieste delle autorità locali di evitare inutili disordini pubblici. Questa sfortunata circostanza è stata generata a livello locale da un’errata informazione circolata a Malta in merito alle condizioni sanitarie di bordo”.Nella sua dichiarazione, il Primo Ministro ha sottolineato che la verifica dei documenti sanitari della nave, effettuata dalle autorità maltesi, ha confermato il nulla osta sanitario e che “non esiste alcun caso di Coronavirus a bordo di Msc Opera”, come confermato anche dal fatto che Msc Opera è stata autorizzata dalle autorità sanitarie di tutti i porti che la nave ha toccato nei giorni scorsi. Il prossimo porto di scalo di Msc Opera sarà, come da programma, Messina.