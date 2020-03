Coronavirus: muore autista del 118 a Pozzuoli

Un autista del 118 è deceduto all’ospedale di Pozzuoli (Napoli), dopo essere risultato positivo al coronavirus. Era arrivato presso il Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in una situazione gia’ molto compromessa anche in ragione delle sue pregresse patologie e della sua condizione fisica. E.L. risiedeva a Napoli e, agli inizi della scorsa settimana, aveva comunicato all’associazione di volontariato presso cui lavorava, affiliata alla Asl Napoli 2 Nord, l’esito del tampone che aveva effettuato all’ospedale Cotugno di Napoli. A seguito di ciò, gli epidemiologi dell’Asl, la dottoressa Maria Rosaria Granata e la dottoressa Maria Grazia Pelliccia, hanno disposto l’effettuazione del tampone a 20 persone in servizio sulle ambulanze del 118 con cui era entrato in contatto l’autista. Gli esami sono stati effettuati lo scorso mercoledì e, fa sapere la Asl Napoli 2 Nord, si è in attesa dei riscontri. L’azienda ha ritenuto opportuno effettuare tali esami per ragioni epidemiologiche, anche in assenza di sintomi, essendo degli operatori sanitari. L’Asl Napoli 2 Nord esprime il proprio cordoglio alla famiglia di E.L. “Molti medici e infermieri dell’Azienda sanitaria – si legge in una nota – avevano avuto modo di lavorare al suo fianco, apprezzandone le doti umane e professionali. Si tratta di un lutto per l’intera famiglia dell’Asl Napoli 2 Nord”.