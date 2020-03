Una cassiera di un supermercato di Brescia è morta dopo una settimana di agonia. La donna è deceduta in ospedale, mentre l’esercizio commerciale e’ stato chiuso per permettere la sanificazione. Si tratta di un supermercato della catena Simply, che ottempera cosi’ alle indicazioni fornite dalla locale Ats. La vittima e’ una donna di 48 anni che non si recava al lavoro dall’inizio di questa settimana dopo essere stata colta dai sintomi del Coronavirus con febbre alta.