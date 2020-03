Coronavirus, nave da crociera Msc Opera ‘contaminata’: ricovero e isolati

Msc Opera, la nave da crociera da giorni in porto a Genova con il solo equipaggio, è stata dichiarata dalla Sanità marittima “contaminata” dal coronavirus dopo che è stato necessario il ricovero di un marittimo e altri quattro sono stati trovati positivi e isolati: uno di loro è in peggioramento e non è escluso il ricovero. Lo rende noto all’ANSA l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Su Opera ci sono 166 membri di equipaggio.

“L’obiettivo è di rimanere con 88 grazie a un accordo con la compagnia. Domani tutti saranno sottoposti a tampone e i negativi saranno rimpatriati o trasportati ai loro domicili”.

A Genova si trova anche Msc Splendida, la nave è “pulita“, con solo 4 persone in isolamento precauzionale. A bordo solo equipaggio, circa 1100 persone: 330 dovranno restare per il funzionamento del transatlantico. Oggi verranno rimpatriati 330 indonesiani, domani 188 filippini.

“Abbiamo un problema con gli indiani: sono 200. L’India non li vuole anche se negativi. E’ molto probabile che resteranno a bordo“, spiega Giampedrone. Intanto è stato risolto il caso di Costa Lumimosa da giorni in porto a Savona. “I 49 componenti dell’equipaggio positivi andranno in una struttura in provincia di Pisa, grazie all’impegno della compagnia e alla disponibilita’ del governatore toscano Enrico Rossi e del sindaco del paese di destinazione. Per spostarli ci saranno trasferimenti protetti da parte della Croce Rossa“, spiega Giampedrone.

A bordo resteranno 120 persone di equipaggio. L’assessore rivela all’ANSA che dopo aver trovato una soluzione per Costa Luminosa e’ stato fatto un accordo con la protezione civile a livello nazionale secondo cui “la Liguria si fara’ carico delle eventuali positivita’ che potrebbero emergere su Msc Opera e Msc Splendida”.