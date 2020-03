Coronavirus, negli Usa oltre 60 mila casi

Washington, 25 mar.(Adnkronos) – Sono più di 60mila i contagi da coronavirus negli Stati Uniti e 827 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19. Lo rende noto la John Hopkins University, spiegando che il 38 per cento delle persone ricoverate ha un’età compresa tra i 20 e i 54 anni.

Il presidente Donald Trump ha approvato la dichiarazione urgente di calamità per l’emergenza coronavirus per lo stato della Louisiana. La decisione del presidente, che ora renderà possibile l’accesso ad aiuti federali da parte dello stato, è arrivata il giorno dopo che il governatore John Bel Edwards ha inviato una lettera di 15 pagine alla Casa Bianca chiedendo aiuti e sostegno federali, si legge sul sito Cnn.

La mappa del contagio – Animazione Washington Post per Adnkronos(Per visualizzare, accettare i )