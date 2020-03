All’Asl Roma 5 si registrano 10 nuovi casi positivi, 1296 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. L’ospedale di Palestrina, in raccordo con l’Istituto Spallanzani che ha verificato i percorsi, entrerà in piena sicurezza nella rete dedicata a Covid-19 con 40 posti letto dedicati. A Nerola oggi parte un percorso di monitoraggio sulla popolazione in collaborazione con l’Istituto Spallanzani, si legge nel bollettino sul profilo social dell’assessorato alla Sanità della Regione Lazio.