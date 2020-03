Coronavirus: New York cancella la parata di San Patrizio, è la prima volta in 250 anni

Dopo Chicago e Boston, anche New York ha cancellato la St. Patrick’s Day Parade, la celeberrima parata di San Patrizio: è la prima volta in oltre 250 anni.

La festa del santo patrono di Irlanda si celebra ogni anno il 17 Marzo ed è la celebrazione più importante dell’anno nella Repubblica d’Irlanda: quella di New York è una delle più famose e attira ogni anno fino a 250mila persone.