Il Coronavirus stravolge New York: chiusi tutti gli spazi comuni, regole ferree fino a nuovo ordine [FOTO]

Il coronavirus stravolge la vita anche tra i grattacieli di New York e delle altre metropoli americane. Per fronteggiare l’emergenza sono state introdotte nuove e rigide regole. Chiuse sino a nuovo ordine tutte le piscine, palestre, sale conferenze e terrazzi comuni, vietate le soste prolungate negli ingressi e altri spazi condivisi. Proibita anche la consegna negli appartamenti di cibo, pacchi e giornali, i condomini dovranno scendere a ritirarli all’ingresso. Non si potranno poi ricevere pacchi di grandi dimensioni, e tutte le ristrutturazioni sono bloccate. Previste pure riduzioni del personale, che non potra’ piu’ entrare negli appartamenti ed effettuare riparazioni salvo per le questioni di emergenza.

Nei grandi palazzi della Grande Mela sono state introdotte modifiche ai regolamenti condominiali per evitare l’assembramento e prevenire la diffusione del virus. A tutti i residenti e’ stato inoltre inviato un modulo con cui si cercano volontari che si improvvisino portieri o addetti alle altre occupazioni che tradizionalmente vengono effettuate nei palazzi per sostituire il personale, anche in caso di quarantena obbligatoria in citta’.