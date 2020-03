Coronavirus a New York, Cuomo: “La nave ospedale è un passo in avanti nella lotta contro l’epidemia”

“Benvenuta a New York, abbiamo chiesto ed il governo federale ha risposto, questa nave è un passo avanti nella nostra lotta al Coronavirus”. Così il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha salutato su Twitter l’arrivo nella baia di New York della USNS Comfort, la nave ospedale della Marina militare partita sabato dalla Virginia, pubblicando una foto che lo mostra sulla banchina del porto in attesa dell’attracco della nave. Cuomo su Twitter ha anche pubblicato i video della nave ospedale scortata al suo ingresso nella baia dai rimorchiatori newyorkesi. Non è la prima volta che la USNS Comfort viene mandata dal Pentagono per andare in aiuto di New York dove arrivò dopo gli attacchi dell’11 settembre rimanendo tre settimane per fornire aiuto e supporto alle squadre di soccorso.