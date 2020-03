Coronavirus, le news dal Mondo: aumentano i casi importati in Cina, anche la Nuova Zelanda in lockdown

I casi di coronavirus registrati giovedì in Cina sono stati 55, di cui 54 importati e uno interno nello Zhejiang.

La Commissione sanitaria nazionale ha registrato 5 nuovi decessi, tutti nell’Hubei, provincia epicentro della pandemia, e 49 nuovi casi sospetti. Le infezioni sono salite a 81.340, di cui 3.460 pazienti in cura, 3.292 decessi e 74.588 dimessi dagli ospedali, che valgono un tasso di guarigione al 91,69%.

Contro il contagio di ritorno, Pechino ha annunciato ieri lo stop dei visti agli stranieri e un drastico taglio dei voli internazionali.

La Corea del Sud ha registrato 91 nuovi casi di Coronavirus nella giornata di ieri in calo sui 104 del giorno precedente: le infezioni totali, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention, sono salite a 9.332, contro decessi a 139 (+8). Sono 13 i contagi importati, per 144 totali, costituendo la minaccia di un’ondata di ritorno.

Le autorità sanitarie locali hanno disposto la quarantena obbligatoria agli arrivi da Europa e USA, mentre ai passeggeri con più di 37,5 gradi di febbre sarà negato l’imbarco.

Per quanto riguarda gli USA il bilancio dei morti per complicazioni legate al Coronavirus nella città di New York è di almeno 365: lo ha reso noto il sindaco Bill de Blasio precisando che i contagi nella Grande Mela sono 23.112. “I prossimo mesi saranno dolorosi e stressanti per il nostro sistema sanitario come mai prima d’ora“, ha twittato de Blasio.

La Nuova Zelanda ha confermato altri 85 casi di Coronavirus.

La premier Jacinda Ardern ha dichiarato lo stato di emergenza e messo in lockdown l’intero Paese.