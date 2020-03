Coronavirus, news dal Mondo: in Cina nuovo caso a Wuhan e decine dall’estero, leggero rialzo in Corea del Sud

In Cina i nuovi casi di Coronavirus sono saliti a 78, di cui uno a Wuhan – dopo 5 giorni consecutivi senza contagi – e 74 importati dall’estero.

Secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale, i nuovi contagi di ritorno sono stati 31 a Pechino, 14 nel Guangdong, 9 a Shanghai, 5 nel Fujian, 4 a Tianjin, 3 nel Jiangsu, 2 sia nello Zhejiang e nello Sichuan, e 1 ciascuno per Shanxi, Liaoning, Shandong e Chongqing (427 in totale).

I 7 nuovi decessi sono stati tutti registrati a Wuhan, focolaio della pandemia.

Pechino ha imposto duri controlli e dirottato tutti i voli internazionali in arrivo su altre città cinesi.

Il totale dei casi nel Paese risulta pari a 81.171 e quello dei morti è pari a 3.277, solo 7 in più rispetto a domenica.

La provincia di Hubei revocherà a partire da domani le restrizioni in entrata e in uscita imposte per contenere la diffusione del nuovo coronavirus.

La Corea del Sud ha registrato ieri 76 nuovi casi, in leggero rialzo sui 64 di domenica: secondo gli aggiornamenti del Korea Centers for Disease Control and Prevention, le infezioni totali sono salite a 9.037, mentre i decessi sono saliti di 9 unità, a 120.

I casi di infezione importati sono aumentati da 20 a 67, il maggiore grande rialzo giornaliero.