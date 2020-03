Coronavirus: Nielsen, spesa con ecommerce +97%, boom della farina (+185%)

Milano, 20 mar. (Adnkronos) – E’ di nuovo boom della farina tra i prodotti della spesa che gli italiani stanno più comprando durante l’emergenza Coronavirus. Le vendite di farina sono cresciute del 185% nella settimana che va dal 9 al 15 marzo, riporta Nielsen. C’è poi, in ordine di grandezza rispetto al fatturato generato, il latte a lunga conservazione (+62%), la pasta (+65%), le uova (+59%), i surgelati (+48%), il caffè macinato (+26,2%), burro (+71,9%), l’acqua in bottiglia (+20,1%) e il riso (+71,2%).

Per quanto riguarda l’eCommerce, il trend delle vendite di prodotti di largo consumo online da lunedì 9 a domenica 15 marzo è stato del +97,2%, in rialzo di 15pp rispetto al trend della settimana precedente

Exploit dei guanti: sono cresciuti del 362%, per un totale di 7,4 milioni, seguiti dai detergenti superfici (+49,7%) e dalla carta igienica (+43,3%). Cresce anche quello che possiamo considerare ‘comfort food”: spalmabili dolci (+57,7%), pizza surgelata (+54,3%) e tavolette e barrette di cioccolato (+21,9%). In calo anche molti segmenti del comparto make-up (-60%) e profumeria (-61,9%).