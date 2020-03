Coronavirus: niente scuola e università per 850 milioni di bambini e giovani nel Mondo

Sono 849,5 milioni i bambini, giovani e adulti che non stanno frequentando scuole e università a causa della pandemia di Covid-19: lo rende noto l’Unesco, secondo cui i governi di 113 Paesi hanno chiuso le scuole (102 su tutto il territorio nazionale, 11 in modo localizzato), nel tentativo di contenere la diffusione del nuovo Coronavirus.

“L’Unesco sta fornendo sostegno immediato ai Paesi che lavorano per minimizzare le interruzioni nell’educazione e facilitare la continuità dell’apprendimento, soprattutto per le persone più vulnerabili“, ha spiegato l’agenzia.