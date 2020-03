Coronavirus, “No Entry Nordisti”: in Calabria il bar chiude a chi rientra dal Nord

‘No ENTRY Nordisti‘, si a Fido: sono le parole scritte in un cartello appeso all’entrata di un bar a Soveria Mannelli, tranquillo paesino in provincia di Catanzaro, che in queste ore sta vedendo il rientro in massa di emigranti dal Nord Italia, in fuga dal coronavirus e dalle ordinanze del governo.

Adesso l’intero paese è terrorizzato, racconta ad Adnkronos/Labitalia Santo Cardamone, proprietario del bar in piazza dei Mille e ideatore del cartello. ‘‘I nostri compaesani stanno rientrando dal Nord e girano liberamente per il Paese senza nessun controllo. Ho messo il cartello perché se stanno fuori dal bar è meglio, altrimenti siamo costretti a chiudere”, sottolinea. Anche perché ”qui non è come al Nord, non abbiamo attrezzature sanitarie e se il contagio dilaga non ce la posssiamo fare”. Cardamone quindi lancia un appello ai suoi concittadini: ”Problemi qui ne abbiamo già tanti, aiutateci a non crearne di nuovi con questo virus”, conclude