Anche il corrispondente della Cnn Ben Wedeman è scappato in auto da Milano prima che entrasse in vigore il decreto del governo italiano che ha messo in quarantena la Lombardia e altre 14 province per il Coronavirus. Lo ha raccontato in collegamento da Bologna, spiegando di essersi messo in macchina quando è trapelata la bozza del decreto sulla chiusura del Nord Italia per contenere l’epidemia.