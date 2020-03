Coronavirus, Papa Francesco: “Sono ingabbiato nella Biblioteca, ma è per prevenzione”

Coronavirus: epidemia fuori controllo in Iran, 194 morti e 6.566 contagi. Sospesi tutti i voli con l’Europa

Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

I contagi da coronavirus in Spagna hanno raggiunto 589 casi, 159 in più rispetto a ieri e il 60% è concentrato a Madrid, nei Paesi Baschi e a La Rioja: lo si rileva dai dati pubblicati dal ministero della Salute.

Le autorità sanitarie del Belgio rendono noto che, con 31 nuovi casi, è salito a 200 il numero di contagiati da coronavirus nel Paese. Di 422 test eseguiti, 31 sono risultati positivi al Covid-19 (16 nelle Fiandre, 8 a Bruxelles, e 7 in Vallonia).

article

1401355

MeteoWeb

Coronavirus in Europa: il numero di casi in Belgio raggiunge quota 200, in Spagna sono 589

Le autorità sanitarie del Belgio rendono noto che, con 31 nuovi casi, è salito…

http://www.meteoweb.eu/2020/03/coronavirus-numero-casi-belgio-raggiunge-quota-200/1401355/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2020/02/coronavirus-27.jpg

Coronavirus

3° PIANO