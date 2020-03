Coronavirus in Italia: nuovi casi positivi in Toscana, Umbria, Campania, Puglia, Molise e Basilicata. Scuole chiuse in alcuni Comuni a scopo precauzionale

Primo caso sospetto positivo di coronavirus a Prato, in attesa della validazione dell’Istituto superiore di sanità. La conferma della positività al tampone per la ricerca del Covid-19 è arrivata nella tarda serata di ieri dall’ospedale fiorentino di Careggi a cui erano stati inviati i campioni. Si tratterebbe di una giovane donna italiana, residente a Firenze, rientrata in Toscana dopo alcuni giorni trascorsi a Bergamo. Dopo avere accusato i primi sintomi è andata all’ospedale Santo Stefano di Prato dove è stato effettuato il tampone. Adesso è ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale pratese di Santo Stefano: le sue condizioni generali di salute sono definite buone. Con questo salgono a 14 i casi in Toscana, di cui cinque validati dall’Iss, gli altri in attesa.

Altri tre casi di contagio da Coronavirus sono stati rilevati in Trentino. Si tratta di persone anziane tutte legate alla donna di 83 anni di Trento, trovata positiva ieri al Covid-19 e ricoverata in ospedale: lo ha reso noto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso di un’informativa in Consiglio provinciale. Tutte e tre le persone sono anziane e collegate all’ambito sociale della donna trovata positiva. Tutti i nuovi contagiati, residenti a Trento, stanno bene e si trovano in quarantena nelle loro abitazioni.

La prima settimana di marzo ha cambiato il quadro del Coronavirus a Roma e nel Lazio. Ad oggi si sono verificati in totale 15 casi, anche se “nessuno autoctono della Regione“, ha precisato ieri il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Nei 15 casi sono compresi anche la coppia cinese di Wuhan, guarita ma ancora ricoverata allo Spallanzani, e il giovane ricercatore guarito e dimesso la scorsa settimana. Mentre sono entrati nel conteggio dei casi positivi, con link epidemiologi con focolai del Nord Italia: la coppia di Fiumicino con la figlia da pochi giorni allo Inmi Spallanzani, l’agente di polizia ricoverato all’Inmi e la moglie, due figli e la cognata, tutti e quattro in isolamento domiciliare a Pomezia. E’ inoltre risultato positivo, sempre con un link epidemiologico con i focolai Lombardi e Veneti, un vigile del fuoco in sorveglianza sanitaria nella Caserma di Capannelle. Infine, allo Spallanzani sono stati ricoverati: un uomo con un link epidemiologico veneto; una donna di Fiuggi (Frosinone) che dal 16 al 23 di febbraio era stata nelle zone del Nord Italia; e una donna di Cremona che si trovava in visita ai parenti e si è recata al pronto soccorso di Formia, da dove poi è stata trasferita allo Spallanzani.

Sono 4 i nuovi casi accertati in Umbria di persone affette da infezione da Coronavirus: lo rende noto la Direzione regionale Sanità. Si tratta di 4 soggetti monitorati da qualche giorno dai servizi sanitari.

Un’insegnante dell’istituto comprensivo Don Bosco-D’Assisi di Torre del Greco (Napoli) è risultata positiva al tampone sul Coronavirus e il sindaco ha deciso di chiudere la scuola. “Si comunica – scrive il sindaco di Torre del Greco sulla sua pagina Facebook – che a scopo precauzionale, a seguito di sospetto caso di Covid-19, l’istituto comprensivo Don Bosco-D’Assisi restera’ chiuso dal 3 marzo al 6 marzo 2020“.

E’ risultata positiva al Coronavirus anche in’insegnante di Agropoli (Salerno): la donna, una docente di matematica di 57 anni residente nella cittadina cilentana, dove insegna al liceo “Alfonso Gatto”, si era recata a Parma dai parenti durante le vacanze di carnevale e non era rientrata a scuola nella mattinata di ieri a causa di una febbre improvvisa. Sottoposta al tampone prima all’ospedale di Vallo della Lucania, la positività era stata confermata dal Cotugno di Napoli. Si attendono ora i risultati delle controanalisi disposti dallo Spallanzani di Roma.

Il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, ha disposto la chiusura del liceo per i giorni di oggi e domani.

I sindaci di Aradeo, Galatina e Nardò hanno disposto per oggi la chiusura delle scuole per garantire la sanificazione degli ambienti: si tratta di un provvedimento che segue il caso di positività al Coronavirus accertato su un 58enne di Aradeo ricoverato presso l’ospedale di Galatina. L’uomo avrebbe avuto contatti di lavoro in Lombardia, a Milano, da dove sarebbe tornato da poco.

E’ salito a tre il numero dei contagiati da Coronavirus in Molise. Dopo il primo caso, una donna di Montenero di Bisaccia (Campobasso), accertato ieri pomeriggio all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, i tamponi effettuati sul marito e un altro familiare della paziente hanno dato esito positivo: lo ha confermato all’ANSA il presidente della Regione Molise, Donato Toma.

Il sindaco di Trecchina (Potenza) Ludovico Iannotti ha firmato in nottata un’ordinanza che prevede la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale per oggi: la decisione è seguita all’accertamento della positività al coronavirus di un residente. Si tratta di un 46enne che non è ospedalizzato e attualmente è ricoverato presso la propria abitazione perché non presenta nessun sintomo grave.