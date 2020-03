Coronavirus: nuovo boom di casi e vittime nel Regno Unito, contagiati anche Boris Johnson e il Ministro Hancock

E’ stato registrato un nuovo boom di contagi e di vittime per Coronavirus nel Regno Unito: è stato riportato il record di 181 decessi in più in un giorno.

Il numero censito delle persone infettate è aumentato fino a 14.579, con un incremento di poco meno di 3.000 test positivi in più in 24 ore, secondo gli ultimi dati aggiornati del Ministero britannico della Sanità.

Il totale registrato dei morti passa da 578 a 759.

Finora nel Paese sono stati eseguiti circa 114.000 tamponi.

Dopo il primo ministro Boris Johnson, anche il Ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, è risultato positivo al nuovo Coronavirus: lo ha annunciato lo stesso Ministro su Twitter.

“Su consiglio medico, mi è stato raccomandato di sottopormi al test e sono risultato positivo“, ha detto Hancock. “Fortunatamente, ho sintomi lievi e lavoro da casa in auto-isolamento“, ha aggiunto.