Coronavirus: nuovo caso in Svizzera, un 30enne rientrato dalla Lombardia

Il Coronavirus ha raggiunto anche il canton Friburgo in Svizzera: è risultato positivo ai test un uomo di circa 30 anni, del distretto della Gruyère. L’uomo si trova in isolamento all’ospedale cantonale di Friburgo: probabilmente è stato infettato durante un viaggio in Lombardia, precisa in una nota il Dipartimento della sanità e degli affari sociali friburghese.

Nove persone che hanno avuto contatti con il 30enne sono state poste in quarantena, precisa il comunicato.