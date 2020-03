Coronavirus, nuovo esodo sui treni in partenza dal Nord: “è una vera e propria bomba atomica per il Sud”

“Incredibile quanto sta avvenendo nelle ultime ore. Un nuovo esodo dalle regioni del Nord verso quelle del Sud. Il governo ancora una volta non è riuscito a comunicare bene i suoi provvedimenti e a contenere quella che potrebbe rivelarsi una vera e propria bomba atomica per il Mezzogiorno. Sicilia, Calabria, Puglia, Campania non hanno strutture sanitarie adeguate con contrastare un picco dei contagi da Coronavirus“. Cosi’ in una nota i deputati siciliani di Forza Italia Stefania Prestigiacomo, Giusi Bartolozzi, Nino Germanà, Francesco Scoma e Matilde Siracusano. “Da Palazzo Chigi prendano, coordinandosi con i governatori regionali, immediate iniziative per tentare di controllare e gestire questo fenomeno – aggiungono – Subito controlli per chi arriva in treno, per chi arriva in macchina, per chi prende i traghetti. Chiediamo senso di responsabilita’ anche ai cittadini: denunciate il vostro arrivo alle autorita’ competenti e mettetevi, insieme alle vostre famiglie, in quarantena. L’emergenza non puo’ essere sottovalutata, occorre intervenire tempestivamente“.