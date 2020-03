Coronavirus, oggi in Calabria preoccupante record di nuovi casi positivi: “tutti legati a persone arrivate dal Nord”

Giornata negativa oggi per l’epidemia di Coronavirus in Calabria: abbiamo avuto 3 nuove vittime, che portano il totale dei deceduti a 14, e soprattutto 42 nuovi casi positivi: è il bollettino ufficiale della Regione Calabria appena diffuso con il dato dei contagi giornalieri più elevato dall’inizio dell’epidemia. Boom di casi a Reggio, dove soltanto oggi ci sono stati 18 nuovi casi. Tutti i casi positivi sono legati a persone provenienti dal Nord Italia, o che hanno avuto contatti con gente che è tornata in Calabria dalle zone del focolaio della pianura Padana.

Complessivamente in Calabria sono stati effettuati 4.646 tamponi, di cui 393 sono risultati positivi. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati (oggi tantissimi) rimane molto bassa: appena l’8,4% dei controllati. Il numero di persone attualmente malate è di 372, la stragrande maggioranza (248) in isolamento domiciliare perché non hanno sintomi, gli altri in ospedale ma rimangono soltanto 23 nei reparti di terapia intensiva, dove non si registra alcuna criticità e anzi l’attuale capienza dei posti letto di rianimazione rimane intorno al 15% rispetto a tutti i posti disponibili nella Regione.

I casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 123 casi : 5 morti , 7 guariti , 25 ricoverati in reparto, 6 ricoverati in rianimazione, 80 in isolamento domiciliare.

: , , 25 ricoverati in reparto, 6 ricoverati in rianimazione, 80 in isolamento domiciliare. Cosenza 105 casi : 7 morti , 43 ricoverati in reparto, 3 ricoverati in rianimazione, 52 in isolamento domiciliare.

: , 43 ricoverati in reparto, 3 ricoverati in rianimazione, 52 in isolamento domiciliare. Crotone 73 casi : 1 morto , 17 ricoverati in reparto, 1 ricoverato in rianimazione, 54 in isolamento domiciliare.

: , 17 ricoverati in reparto, 1 ricoverato in rianimazione, 54 in isolamento domiciliare. Catanzaro 66 casi : 13 ricoverati in reparto, 12 ricoverati in rianimazione, 41 in isolamento domiciliare.

: 13 ricoverati in reparto, 12 ricoverati in rianimazione, 41 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 26 casi : 1 morto , 3 ricoverati in reparto, 1 ricoverati in rianimazione, 21 in isolamento domiciliare.

Come possiamo osservare dal grafico, oggi si registra il nuovo picco di contagiati in Calabria, in netto aumento per il terzo giorno consecutivo. Un dato preoccupante se dovesse proseguire anche nei prossimi giorni, pur con numeri ancora così contenuti e che non destano alcuna preoccupazione sotto il profilo ospedaliero.

I soggetti in quarantena volontaria sono 7.364, così distribuiti:

Reggio Calabria 3.367

Cosenza: 1.766

Catanzaro: 828

Crotone: 790

Vibo Valentia: 613

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 11.793.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.