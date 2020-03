Coronavirus: le Olimpiadi di Tokyo potrebbero slittare

In considerazione dell’emergenza Coronavirus in Giappone e all’estero, ma anche dell’opposizione di molte federazioni nazionali, oggi il premier giapponese Shinzo Abe ha per la prima volta aperto alla possibilità di rimandare le prossime Olimpiadi di Tokyo.

In Parlamento, Abe ha spiegato che se il Giappone dovesse trovare difficile lo svolgimento dei Giochi nella loro “forma completa” a causa della pandemia, “dovrà prendere in considerazione la possibilità di rimandarle“, assegnando la massima priorità sulla salute degli atleti.

Il premier ha precisato che è prevista la cancellazione, poiché anche il Comitato Olimpico Internazionale ha escluso l’annullamento totale.

Le Olimpiadi di Tokyo sono in calendario dal 24 luglio al 9 agosto mentre i Giochi paralimpici dal 25 agosto al 6 settembre.

Nel XX secolo le Olimpiadi sono state cancellate nel 1916 a causa della prima guerra mondiale, e nel 1940 e 1944 durante la seconda guerra mondiale.