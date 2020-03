Coronavirus, oltre 275mila casi e 11.400 morti nel mondo: primi due decessi a Singapore, +89 in Thailandia

I casi di contagio da Coronavirus nel mondo hanno superato la soglia delle 275.000 unità mentre il numero dei decessi sfiora quota 11.400: lo riporta l’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University, che vede il numero delle persone guarite a 88.256 unità. In particolare, i contagi sono 275.434 ed i morti 11.399.

Ci sono inoltre i primi due decessi a Singapore a causa del Covid-19, come ha spiegato il ministero della Sanità: secondo quanto riporta il Guardian si tratta di una 75enne di Singapore e di un indonesiano 64enne. Finora i casi accertati di contagio sono 385.

Nella Cina continentale sono stati registrati ieri 41 nuovi casi di coronavirus, tutti di importazione, che hanno portato il totale dei casi importati a 269. Per il terzo giorno consecutivo non e’ stato registrato alcun caso a Wuhan, l’epicentro dell’epidemia. Lo ha riferito la Commissione sanitaria nazionale cinese. Quattordici dei nuovi casi sono stati segnalati a Pechino, nove a Shanghai, sette a Guandong, quattro nel Fujian, due nello Zhejiang, due nello Shandong, due nello Shaanxi e uno nel Sichuan. Dei nuovi pazienti giunti dall’estero diagnosticati a Pechino, sette provenivano dal Regno Unito e gli altri da Stati Uniti, Spagna, Francia, Italia e Paesi Bassi. Nella capitale il numero dei casi importati e’ salito a 84 e il numero complessivo a 499. Sono guarite 392 persone, mentre otto sono morte. In tutto il paese ieri sono stati dimessi 590 pazienti guariti, che hanno portato il totale dei casi risolti a 71.740. Il numero dei contagi ha raggiunto 81.008 e quello dei decessi 3.255.

In Thailandia sono stati riportati 89 nuovi casi di coronavirus, portando il totale a 411. Secondo i dati riferiti dal ministero della Snità, una persona è deceduta, mentre altri 366 pazienti si trovano attualmente ricoverati negli ospedali e altri 44 sono stati dimessi dopo la guarigione. Riguardo ai nuovi casi, 51 pazienti erano entrati in contatto con persone già contagiate. Gli altri 38 sono invece casi di ‘importazione’.

Il presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, ha annunciato invece la chiusura parziale delle attività industriali del Paese per far fronte all’emergenza coronavirus. “Abbiamo concordato con la Camera dell’Industria un arresto volontario delle attività industriali non essenziali nel Paese per un periodo di otto giorni”, ha detto Giammattei in un messaggio alla nazione. La misura entrerà in vigore lunedì, ma non riguarderà i settori alimentare, farmaceutico e “tutti quelli relativi alla fabbricazione di prodotti per l’igiene e la sanita'”. Il presidente ha inoltre precisato che i supermercati, le stazioni di servizio, le banche ed altre attività commerciali essenziali resteranno aperte.

Si registrano i primi due decessi per Covid-19 negli Emirati Arabi Uniti, dove i casi di contagio da coronavirus sono balzati a quota 140. Lo ha reso noto questa mattina il ministero della Sanità, secondo cui le vittime sono un arabo di 78 anni e un asiatico di 58. Il primo era rientrato dall’Europa ed è morto a causa di un arresto cardiaco. Il secondo viveva da tempo negli Emirati e soffriva di patologie pregresse. I due casi, ha sottolineato il ministero, sono stati entrambi presi in cura dagli ospedali nazionali.

Le autorità kosovare hanno confermato due nuovi casi di Covid-19, portando cosi’ il numero totale dei contagiati nel paese a 24 persone. Lo ha reso noto l’Istituto nazionale della sanità del Kosovo, comunicando che si tratta di un uomo di 43 anni dal comune di Gjakova, nella parte nord orientale del paese e di una donna di 53 anni del comune di Suva Reka, località a sud-ovest di Pristina. Secondo le autorità kosovare, fino ad ora sarebbero stati realizzati 417 test su casi sospetti. Intanto, la situazione delle 13 persone ricoverate in ospedale sarebbe stabile.

Aumento significativo di casi di coronavirus in Austria, dove le persone positive sono arrivate 2.803, circa 600 in piu’ rispetto a ieri, con un incremento di oltre il 22%. Le vittime totali sono salite da dieci a quindici. Il Land piu’ colpito resta il Tirolo, con 707 casi. Si tratta di una cifra che tiene conto di tutti i cittadini testati positivi nel Land Tirol e non solo quelli residenti, come indica il ministero della Salute di Vienna. In Austria, come annunciato ieri mattina dal cancelliere Sebastian Kurz, le restrizioni dureranno almeno fino al 13 aprile.

Il secondo Land piu’ colpito dalla pandemia e’ l’Alta Austria con 507 casi, seguito da Bassa Austria con 392, Vienna e Stiria con 350 ciascuno, Vorarlberg con 215, Salisburgo con 175, Carinzia con 74 e Burgenland con 35. I tamponi complessivi sono stati 18.545. Nelle farmacie di Klagenfurt, in Carinzia, da circa una settimana non si trovano mascherine. I cittadini del Tirolo, Land dove tutti i Comuni resteranno in quarantena fino a Pasquetta, stanno trovando difficolta’ a rientrare a casa perche’ ci sono diverse frontiere chiuse. Per quanto concerne i dati del traffico, lungo il Brennerkorridor (Brennero-Innsbruck-Kufstein) il traffico di autovetture e’ calato del 90%, mentre quello dei mezzi pesanti del 30%. Nel frattempo arriva un dato preoccupante, quello delle persone rimaste senza lavoro a seguito della crisi causata dal Covid-19. L’Arbeitsmarktservice (Ams), servizio di collocamento al lavoro austriaco, parla di 97.500 disoccupati sul territorio nazionale dalla sera di domenica scorsa a giovedi’ sera. Il numero piu’ elevato, 36 mila, riguarda il settore turismo, 11 mila l’edilizia, e 9 mila altri servizi economici, in particolare il lavoro temporaneo. Alla fine di febbraio, tra disoccupati e partecipanti a corsi di formazione in Austria erano quasi 400 mila.