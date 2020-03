Coronavirus: oltre 550 casi in Belgio, ma i dati sono “sottostimati”

In Belgio sono stati registrati altri 153 casi di Coronavirus in 24 ore: ormai si contano in totale 556 casi confermati di infezione. “E’ probabilmente un dato sottostimato rispetto alla realtà perché diamo la priorità di diagnosi alle persone gravemente malate e a chi partecipa agli sforzi nel settore sanitario affinché siano protetti e affinché si eviti il contagio tra persone vulnerabili“, ha spiegato durante una conferenza stampa un esperto del comitato scientifico, Steven Van Gucht.

Nell’ambito delle misure per contenere la diffusione della Covid-19 dalla mezzanotte e almeno fino al 3 aprile nel Paese resteranno chiusi ristoranti, bar e discoteche. Scuole chiuse da lunedì. I negozi dovranno restare chiusi nel fine settimana, salvo alimentari e farmacie.