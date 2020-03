Coronavirus, l’appello dell’Oms ai giovani: “Non siete invincibili, può tenervi in ospedale per settimane o uccidervi”

“Ogni giorno, il Covid-19 sembra raggiungere un nuovo e tragico primato. Più di 210mila casi sono stati ora segnalati all’Oms e più di 9mila persone hanno perso la vita”. Lo ha riferito Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. Man mano che passa il tempo ‘impariamo sempre cose nuove sul Coronavirus e sulle malattie che provoca. Una cosa che abbiamo imparato e’ che sebbene gli anziani sono colpiti piu’ duramente, i giovani non sono risparmiati”, ha aggiunto. Il messaggio dell’Oms ai giovani e’ dunque uno solo: ‘Non siete invincibili, questo Coronavirus puo’ tenervi in ospedale per settimane o uccidervi. Anche se non vi ammalate, la scelta che fate sull’andare in giro o meno puo’ fare la differenza tra la vita e la morte per un’altra persona’, ha detto il numero uno dell’Oms.