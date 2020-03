Coronavirus, l’Oms: “Italia sta compiendo passi coraggiosi per rallentare diffusione virus”

Il governo e il popolo italiano “stanno compiendo passi coraggiosi e coraggiosi volti a rallentare la diffusione del coronavirus e proteggere il loro paese e il mondo“. Lo ha dichiarato in un messaggio su Twitter il segretario generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nel messaggio, il funzionario ha assicurato che l’organizzazione internazionale è “solidale con l’Italia e continuerà a sostenere il paese”.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato oggi il nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del coronavirus sull’intero territorio nazionale.

Le misure riguardano l’area dell’intera Lombardia e di quattordici province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche. Si tratta di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. In quest’area, fino al prossimo 3 aprile, le restrizioni saranno piu’ rigorose, a partire dagli spostamenti. Fatta salva la possibilita’ di far rientro a casa, infatti, ci sara’ il vincolo di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e anche all’interno dei territori stessi.

“L’Organizzazione mondiale della sanità incoraggia tutti alla solidarietà con l’Italia in questo tempo di emergenza”. Lo scrive in un nuovo tweet direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge, che già si era espresso plaudendo alle nuove misure adottate dal nostro Paese per contenere il nuovo coronavirus. “Nessun Paese da solo può fronteggiare #Covid19. Le decisioni dell’Italia proteggeranno altre Nazioni. Con la partecipazione della popolazione riusciremo a vincere la battaglia”, scrive Kluge.