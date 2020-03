Coronavirus, Oms: per il vaccino ci vorrà più di un anno, la meta è ancora lontana

“Il vaccino contro il Covid-19 è ancora lontano: ci vorranno almeno 12-18 mesi. Diventano dunque urgenti nuove terapie per fronteggiarlo“. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul Coronavirus, che ha precisato come “Siamo solo all’inizio: dobbiamo stare calmi, stare uniti e lavorare a assieme” nel mondo per vincere contro il Covid-19.

“Quello che occorre fare ora è individuare terapie che siano efficaci nella lotta al Covid-19 – ha precisato Ghebreyesus – ma va anche ribadito l’invito a non utilizzare farmaci di comprovata efficacia. Anche nel caso dell’Ebola sono stati utilizzati farmaci che si sperava potessero essere efficaci e che invece non si sono dimostrati tali“.