Coronavirus, operatività ridotta in 9 aeroporti da domani: da Milano a Reggio Calabria, ecco gli scali coinvolti

L’Enac annuncia di aver disposto la limitazione all’operatività degli aeroporti, in applicazione del decreto del Mit sull’ermergenza Coronavirus. In particolare, devono garantire l’operatività aeroportuale senza limitazioni le società di gestione degli aeroporti quali quelli di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera Tessera e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali. Gli altri, ovvero Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Verona, Firenze, Roma Ciampino, Reggio Calabria, Brindisi, Trieste e Treviso, limiteranno la propria operatività a partire da domani, 14 marzo, ad eccezione di Milano Linate che inizierà lo stop temporaneo da lunedì 16 marzo. In tutti gli aeroporti verranno comunque garantite alcune attività tra cui le esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato, di Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo. Anche gli aeroporti di sola aviazione privata dovranno limitare la propria attività.