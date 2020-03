Coronavirus, Ordine dei Medici di Trieste: “Per adesso la situazione è rassicurante”

A Trieste “ci sono due ricoverati” per casi di Coronavirus, ma “per adesso la situazione è rassicurante“: lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa su il presidente dell’Ordine dei Medici di Trieste, Dino Trento.

I medici hanno rivolto un appello alla popolazione: nel caso si presentassero dei sintomi sospetti come febbre, tosse, congiuntivite o di tipo gastrointestinale, non recarsi negli ambulatori e negli studi medici, ma telefonare ai numeri dedicati, per ridurre i rischi di contagio.

Dall’Ordine dei Medici è arrivato un appello alla Regione a semplificare il più possibile gli aspetti burocratici legati a prescrizioni e certificati di malattia per evitare quelli che sono stati definiti “accessi inutili presso lo studio medico” come quelli per i quali “il paziente è costretto ad andare dal medico per ritirare la ricetta cartacea per poi recarsi in farmacia e comunque deve passare per la sala attesa e avere un tempo di stazionamento assieme ad altri pazienti che potrebbero portare qualche patologia“.