Coronavirus: “Ormai ci sono contagiati in ogni regione d’Italia, solo in numero inferiore rispetto alla Lombardia”

Per arginare la diffusione del coronavirus è fondamentale “ritardare il picco dell’epidemia, ridurre l’altezza del picco stesso e distribuire i contagi su un intervallo di tempo il più ampio possibile“: lo ha spiegato, in un’intervista a La Repubblica Ben Cowling, epidemiologo ed esperto di statistica medica all’Università di Hong Kong. “Dai dati di cui dispongo, penso che l’incidenza delle infezioni da Covid-19 in Lombardia stia ancora crescendo e che sia destinata ad aumentare per un mese” ma “come reagiranno gli ospedali di quella regione quando si troveranno a fronteggiare un numero di pazienti due, tre, cinque, dieci volte quello attuale, se già adesso sono al limite?”

Secondo l’esperto, “la pandemia di Covid-19 sta innescando un travolgente aumento della domanda di servizi sanitari” e questo finirà per “provocare problemi non solo per chi ha contratto l’infezione, ma anche per i malati di cancro che hanno bisogno di chemioterapia o chirurgia, o i diabetici che hanno bisogno di dialisi. L’impatto sulla salute rischia di essere ben più alto rispetto al solo numero dei contagi“.

Per l’esperto le misure “non farmaceutiche” contro la diffusione dell’influenza funzionano anche per il Covid-19 se “applicate anche a infezioni diverse, incluse quelle da coronavirus“, ma l’efficacia “potrebbe variare molto a seconda della esatta dinamica di trasmissione” ma “non nel caso dell’influenza, che si diffonde facilmente tra le persone e che nella maggior parte dei casi si presenta con sintomi lievi, rendendo impossibile identificare ogni singola persona contagiata“. Perciò “quando ci rendiamo conto che l’infezione si sta diffondendo, è ormai troppo tardi per controllare la trasmissione successiva. Purtroppo abbiamo lo stesso problema con il Covid-19: non è possibile contenerlo“. Secondo l’epidemiologo, misure come la quarantena, l’isolamento, la chiusura delle scuole sono utili quanto necessarie “a rallentare l’epidemia e distribuire i contagi su un periodo di tempo più ampio“. L’idea dei cordoni sanitari intorno ai singoli focolai “è quella di impedire ai contagiati di una certa area di diffondere l’infezione anche in altre città“, ma “dubito che sia una misura efficace, visto che ormai è probabile che ci siano contagiati in ogni regione d’Italia, solo con un numero inferiore di infezioni rispetto alla Lombardia“.