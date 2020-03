Coronavirus, ospedali allo stremo: “Non arrivano più solo anziani, ma persone di 50, 40 anni”

“Se la situazione non migliora faremo una nuova proposta al governo, partendo da quanto gia’ chiesto. Potrebbe riguardare solo alcune aree o tutta la Regione, vedremo anche in base a relazione dei tecnici. Ma ha visto le immagini della metropolitana di Milano, strapiena? E quelle della montagnetta di San Siro con runners e ciclisti? Non e’ accettabile, si deve stare a casa“: lo ha affermato in un’intervista a La Repubblica l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. “Negli ultimi giorni c’e’ stata una lieve flessione, ieri rispetto al giorno prima abbiamo avuto un incremento di casi leggermente piu’ basso, ma i decessi in Lombardia crescono, ieri 319 in piu’ in 24 ore. Valuteremo le curve dei dati tra oggi e domani e faremo una proposta“, “Siamo ancora di fronte a numeri enormi, a ospedali allo stremo: non arrivano piu’ solo anziani, ma persone di 50, 40 anni“.

“So che stiamo chiedendo un sacrificio grosso. A tutti, a partire dai giovani: ho un figlio di 15 anni, crede che non sappia quanto e’ difficile impedirgli di uscire? Purtroppo, pero’, non ci sono alternative, la gente che e’ in giro e’ troppa: lo abbiamo monitorato grazie alle celle telefoniche, il 40 per cento dei lombardi si sposta ancora“.

Questa mattina, ad Agorà, Gallera ha spiegato che l’ospedale da campo a Bergamo e’ “un’assoluta necessita” e si fara’ appena arriverà il personale sanitario. L’assessore ha chiarito che non si tratta di una ‘frenata’ da parte della Regione sulla realizzazione della struttura, ma che non era previsto che i lavori partissero questa mattina. “Per noi rimane una strada da portare avanti l’ospedale da campo a Bergamo – ha spiegato – non c’e’ alcun cambio di programma. Abbiamo avuto la comunicazione che saranno disponibili 300 medici cinesi per quella struttura, che altrimenti non sapremmo come gestire“. “Finche’ il personale non arriva” non si puo’ aprire, aggiunge Gallera, “se arriva tra 4 giorni, l’ospedale sara’ aperto tra 4 giorni“.