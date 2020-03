Coronavirus: ecco la lista dei Paesi nel Mondo dove non ci sono casi, la pandemia non li ha raggiunti

Sono 22, al momento, i paesi non raggiunti dalla pandemia, dove cioè nessun caso di Coronavirus è stato ufficialmente accertato. La lista si ricava incrociando i dati forniti da Wikipedia, che ordina gli Stati per popolazione, dal maggiore al minore, con quelli reperibili sulla mappa aggiornata della Johns Hopkins University, che segue di ora in ora l’evoluzione della situazione nei vari paesi del mondo.

I paesi risparmiati dal contagio sarebbero dunque Yemen, Corea del Nord, Malawi, Burundi, Sud Sudan, Tagikistan, Sierra Leone, Turkmenistan, Botswana, Lesotho, Comore, Isole Salomone, Vanuatu, São Tomé e Príncipe, Samoa, Kiribati, Stati federati di Micronesia, Tonga, Isole Marshall, Palau, Tuvalu, Nauru. Alla lista dei paesi sovrani si aggiunge quella di 19 territori esterni e di sei paesi il cui riconoscimento da parte della comunità internazionale non è ancora completato.