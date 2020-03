Coronavirus, cosa cambia con la dichiarazione di pandemia: “Tutti i Paesi sono coinvolti, presto i cittadini se ne renderanno conto”

“La dichiarazione di pandemia serve proprio per far capire che tutti i Paesi devono fare qualcosa altrimenti non se ne esce e l’Italia è stata la prima a sollecitare un cambio di passo“: lo ha affermato Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e componente del comitato esecutivo Oms, intervenendo ad Agorà su Rai3. “Con la dichiarazione di pandemia tutti i Paesi sono coinvolti e presto i cittadini se ne renderanno conto. Ci sono paesi che hanno difficoltà a spiegare la situazione all’opinione pubblica e ci sono ancora comportamenti folli“.

“Roma e Napoli devono essere attenzionate. Mi preoccupa lo spostamento che c’è stato da Nord a Sud delle persone e soprattutto quei comportamenti scellerati delle movide. I ragazzi devono stare a casa“.

“Dobbiamo continuare a dire alle persone che devono stare ferme, non devono spostarsi neanche dalla propria casa. L’obbligo è categorico. Bisogna lasciare spazio a chi fa attività assistenziali“.