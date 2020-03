Coronavirus, “panico da carta igienica”: nasce sito che calcola quanta ne serve nel periodo di quarantena

In tempi di quarantena, è tra i beni più ricercati e sold out in numerosi Paesi, tra cui la Germania: nel Paese i ladri ne hanno alleggerito le scorte in diversi magazzini dopo lo scoppio dell’epidemia di Coronavirus.

E’ nato proprio in Germania un sito che offre a tutti la possibilità di calcolare le reali necessità di carta igienica: “Di quanta carta igienica hai davvero bisogno per sopravvivere alla quarantena?“, “Ci sono abbastanza scorte?” chiede il sito Blitzrechner. Una calcolatrice fornisce informazioni sulla “durata reale” della carta dopo aver inserito le informazioni di base come il numero di rotoli in stock. Gli utenti possono aggiungere il numero delle persone in famiglia, i passaggi in bagno al giorno, fino al numero di fogli usati ogni volta.

La conclusione è che “nella maggior parte dei casi, i bisogni propri sono massicciamente sopravvalutati e la carta igienica dura sorprendentemente a lungo“, spiega Tim Lilling, capo del progetto del sito Blitzrechner.

Questa iniziativa intende essere un modo “umoristico” di sensibilizzare i consumatori, dal momento che gli acquisti da panico di epidemia a volte sono degenerati in scontri.

Il numero dei casi di Coronavirus in Germania sfiora le 25.000 unità, mentre i morti sono saliti a quota 94 e finora sono guarite 266 persone: è quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University, secondo cui i contagi accertati sono ora 24.904.