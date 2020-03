Coronavirus, una strana nuvola in cielo durante la benedizione “Urbi et Orbi” di Papa Francesco: per molti è stata l’apparizione della Madonna [VIDEO]

Nel pomeriggio di venerdì 27 marzo, in una Piazza San Pietro desolata, c’è stata la benedizione “Urbi et Orbi” di Papa Francesco per l’indulgenza plenaria e per pregare per la fine della pandemia di coronavirus che sta colpendo il mondo. Il Papa ha parlato in una piazza vuota, mentre la pioggia bagnava il Vaticano in un silenzio quasi innaturale. Durante quello che è stato un momento di preghiera straordinario, non solo per la concessione dell’indulgenza plenaria ma anche per la desolazione di Piazza San Pietro, nel cielo è successo qualcosa di particolare, che ha attirato l’attenzione di molti.

“Perché avete paura? Non avete fede?”, dice Papa Francesco. Mentre il pontefice pronuncia queste parole, nel cielo appaiono una nuvola e una luce bianca, che sembrano unirsi in un’unica figura. Nelle immagini catturate dalle telecamere della Rai, in molti sostengono di aver visto l’apparizione della Madonna, tanto che l’argomento è diventato subito virale sui social.

Probabilmente si è trattato solo di un’illusione ottica, ma in questo periodo così drammatico, molti ricorrono alla fede per trarre quella forza necessaria per resistere e sperare nella fine dell’emergenza.