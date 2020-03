Coronavirus, Papa Francesco: “Oggi sia per tutti la domenica del pianto”

“Penso a tanta gente che piange: gente isolata, gente in quarantena, gli anziani soli, gente ricoverata e le persone in terapia, i genitori che vedono che, siccome non c’è lo stipendio, non ce la faranno a dare da mangiare ai figli. Tanta gente piange. Anche noi, dal nostro cuore, li accompagniamo. E non ci farà male piangere un po’ con il pianto del Signore per tutto il suo popolo“, “oggi sia per tutti noi la domenica del pianto“: lo ha dichiarato Papa Francesco all’inizio della messa celebrata questa mattina a Santa Marta dove ha pregato per quanti stanno soffrendo in questo periodo a causa dell’epidemia di Coronavirus.