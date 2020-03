Coronavirus, Papa Francesco: “Sono ingabbiato nella Biblioteca, ma è per prevenzione”

“E’ un po’ strana questa preghiera dell’Angelus oggi, col Papa ingabbiato nella Biblioteca ma io vi vedo e vi sono vicino”: lo ha dichiarato Papa Francesco, in collegamento via streaming dalla Bibiloteca Apostolica. L’Angelus viene trasmesso in video per evitare il rischio di contagio da Covid-19. “Questo modo di pregare oggi l’Angelus lo facciamo per compiere le disposizioni preventive, per evitare affollamento di gente che può favorire la trasmissione del virus“.

“Sono vicino con la preghiera alle persone che soffrono per l’attuale epidemia di coronavirus e a tutti coloro che se ne prendono cura“. “Mi unisco ai miei fratelli Vescovi nell’incoraggiare i fedeli a vivere questo momento difficile con la forza della fede, la certezza della speranza e il fervore della carita’. Il tempo di Quaresima ci aiuti a dare un senso evangelico anche a questo momento di prova e di dolore“.