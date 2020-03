In seguito all’emergenza coronavirus un limite all’acquisto di paracetamolo è stato introdotto in Francia. Mentre il farmaco che può alleviare i sintomi più lievi del coronavirus non sarà più disponibile online, le farmacie potranno venderne una confezione per persona senza sintomi e due se invece l’acquirente denuncia febbre o dolore, ha reso noto l’Agenzia nazionale del farmaco.